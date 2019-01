Gb, Parlamento boccia accordo su Brexit raggiunto da Theresa May

Corbyn presenta una mozione di sfiducia contro la May - Il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia dopo il voto contrario dei Comuni all'accordo sulla Brexit presentato da Theresa May. Corbyn ha accusato il premier d'essersi negata al dialogo con l'opposizione per scongiurare un no deal e di aver privilegiato gli interessi del partito conservatore su quelli del Paese. Ha infine auspicato che la Camera dia il suo "verdetto sull'incompetenza di questo governo".



Theresa May non si dimette - Dopo il voto negativo dei Comuni sull'accordo sulla Brexit, Theresa May non si è dimessa e aspetterà il voto di martedì per vedere se l'esecutivo dispone ancora del sostegno di una maggioranza. Il premier ha detto che il no all'accordo è chiaro, ma che non sono emerse chiaramente altre proposte sul tavolo. E ha insistito, in caso di fiducia, sulla volontà di andare avanti e di continuare a lavorare per attuare la Brexit.



Verhofstadt: diritti cittadini siano salvaguardati - "Il Parlamento britannico ha detto ciò che non vuole. Ora è il momento di scoprire che cosa vogliono i parlamentari britannici. Nel frattempo, i diritti dei cittadini devono essere salvaguardati". Così in un tweet Guy Verhofstadt, membro del Comitato del Parlamento Ue sulla Brexit (Brexit Steering Group).



Tusk: ora c'è solo una soluzione positiva... - "Se un accordo è impossibile, e nessuno vuole un no deal, allora chi avra' alla fine il coraggio di dire qual è l'unica soluzione positiva?": ha affermato via Twitter il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk dopo il voto su Brexit.



Juncker: sale il rischio di no deal - "Con rammarico prendo nota del risultato del voto" ma "da parte Ue il processo di ratifica dell'accordo di recesso prosegue". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker aggiungendo: "Il rischio di un'uscita disordinata è aumentata con il voto di stasera. Mentre non vogliamo che accada, la Commissione proseguira' il suo lavoro per assicurare che l'Ue sia pienamente preparata. Chiedo al Regno Unito di chiarire le sue intenzioni il prima possibile. Ci siamo quasi", ha concluso.