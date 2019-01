Brexit, May: "L'accordo rispetta la volontà del popolo britannico"

L'accordo sulla Brexit sottoposto al Parlamento inglese rispetta "la volontà democratica" espressa dal popolo britannico nel referendum del 2016 e apre la strada "a un futuro migliore" per la Gran Bretagna. Lo ha detto la premier Theresa May concludendo il dibattito ai Comuni prima del voto sull'accordo con l'Ue. May ha quindi passato in rassegna le alternative, denunciando un eventuale secondo referendum come uno strumento di divisione per il Paese.