Gb, 15enne incriminato per aver ucciso una bimba

L'omicidio a Weston-super-Mare, non lontano da Bristol: la vittima aveva 9 anni

17 Dic 2025 - 12:45

Nuovo episodio shock di violenza nel mondo dei giovanissimi in Gran Bretagna: un 15enne è stato incriminato con l'accusa di aver ucciso, in circostanze al momento non precisate dalla polizia, una bambina di 9 anni, Aria Thorpe, trovata lunedì 15 dicembre senza vita nella sua casa di Weston-super-Mare, non lontano da Bristol, sulla costa occidentale dell'Inghilterra.

L'omicidio della bambina

 Gli investigatori dell'Avon and Somerset Police hanno riferito che la piccola è morta con una singola coltellata. Mentre non hanno indicato eventuali legami familiari o di altro genere fra la vittima e il giovane sospetto, il cui nome resta legalmente protetto dal riserbo per ragioni d'età.

Il ragazzo, arrestato quasi subito, è in detenzione presso una struttura minorile ed è stato convocato dalla Bristol Magistrates' Court per la formalizzazione dell'accusa di omicidio.

L'accaduto ha provocato strazio e sgomento nella comunità locale. Mentre in Gran Bretagna torna d'attualità il dibattito sull'impennata dei crimini giovanili e sulla diffusione dei coltelli: al centro di varie iniziative legali restrittive annunciate dagli ultimi governi, in particolare da quello attuale di Keir Starmer.

