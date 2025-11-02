Gb, 11 accoltellati su un treno nel Cambridgeshire | Rilasciato uno dei due fermati | La polizia esclude la pista del terrorismo

© Afp
Un testimone: "Ho pensato a uno scherzo di Halloween". Starmer: "Fatto terribile". Tajani: "Non risultano italiani coinvolti"
In Gran Bretagna 11 persone sono state accoltellate su un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire. L'allarme è scattato alle 19:39, quando la British Transport Police ha ricevuto la segnalazione di un'aggressione a bordo di un convoglio diretto verso Huntingdon. Sul posto sono intervenuti oltre trenta agenti, compresi reparti armati, e numerosi mezzi di soccorso. Due persone sono state fermate, ma successivamente una è stata rilasciata. Due tra gli undici feriti sono in pericolo di vita. La matrice terroristica è per ora formalmente esclusa dalla polizia.
La polizia britannica esclude l'ipotesi di un atto terroristico, precisando che i due fermati, entrambi cittadini britannici, sono "neri" e uno "è discendente" di familiari "caraibici". "L'unica valutazione possibile è che si sia trattato di un incidente isolato, di un attacco isolato", ha detto il segretario alla Difesa britannico, John Healey.
La British Transport Police ha riferito che uno dei due fermati, di 35 anni, è stato rilasciato. "Un uomo di 35 anni di Londra fermato sul posto è stato rilasciato senza accuse", ha fatto sapere la polizia, "è stato segnalato in buona fede agli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente come persona coinvolta nell'aggressione, ma a seguito delle indagini possiamo confermare che non era coinvolto". Resta invece in custodia il 32enne fermato con lui, che ora è considerato "l'unico sospettato" per le aggressioni. Lo riporta la Bbc.
Sono 11 le persone che risultano essere state ferite in totale. Lo ha reso noto la Transport Police in un aggiornamento sulle indagini affidato al sovrintendente John Loveless. Il funzionario ha precisato che 10 sono stati soccorsi e portati in ospedale a Cambridge e uno si è presentato più tardi al pronto soccorso. Inizialmente 9 erano stati indicati come gravi, ma 4 sono stati poi dimessi e ora solo due sono ritenuti in pericolo di vita.
Un testimone presente sul treno ha raccontato di aver visto una persona "coperta di sangue" che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l'aggressione. "Si muovevano attraverso il vagone dicendo: 'Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'", ha riferito l'uomo. "Erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito", ha raccontato un altro. Un testimone ha aggiunto che i passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e che "più persone erano state accoltellate". Altri testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo armato di un grande coltello e passeggeri che si nascondevano nei bagni per sfuggire all'aggressione a bordo del treno. Uno dei passeggeri ha detto che "c'era sangue ovunque" e che "alcune persone venivano calpestate" mentre cercavano di fuggire.
"Correte, correte, c'è un tizio che sta letteralmente accoltellando tutti". Inizialmente aveva pensato che si trattasse di uno scherzo legato ad Halloween, ma poi i passeggeri hanno iniziato a spingere attraverso il vagone, e la sua mano è rimasta "coperta di sangue" versato sul sedile a cui era appoggiato. È stato il racconto dell'accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire, Regno Unito, fornito da un testimone alla Bbc. Olly Foster, il testimone, ha raccontato di aver sentito la gente gridare, e ha riferito di aver visto un uomo anziano impedire all'aggressore di accoltellare una ragazza più giovane, aggiungendo che l'aggressione "è sembrata un'eternità" sebbene sia durata solo pochi minuti.
"Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nell'area dovrebbe seguire i consigli della polizia". Lo ha scritto il primo ministro Keir Starmer su X.
Il presidente dei Tory, Kevin Hollinrake, ha definito "terrificanti" le scene a Huntingdon e ha espresso vicinanza alle vittime e agli operatori dei servizi d'emergenza impegnati sul posto. Il segretario ombra per l'Interno, Chris Philp, ha parlato di un "brutale attacco di massa" e ha sottolineato che polizia e governo dovrebbero fornire al più presto aggiornamenti su quanto accaduto e sugli arresti effettuati.
L'ambasciata d'Italia e il consolato a Londra stanno seguendo la vicenda dell'accoltellamento di molti passeggeri a bordo di un treno a Huntingdon, nel Regno Unito. Al momento non risultano italiani coinvolti e non è ancora sicuro quali siano i motivi dell’assalto. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e al popolo britannico per questo terribile episodio". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso "sconcerto per il grave accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire" e la sua "vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e al popolo britannico".