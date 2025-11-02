Gb, 11 accoltellati su un treno nel Cambridgeshire | Rilasciato uno dei due fermati | La polizia esclude la pista del terrorismo

Un testimone presente sul treno ha raccontato di aver visto una persona "coperta di sangue" che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l'aggressione. "Si muovevano attraverso il vagone dicendo: 'Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'", ha riferito l'uomo. "Erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito", ha raccontato un altro. Un testimone ha aggiunto che i passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e che "più persone erano state accoltellate". Altri testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo armato di un grande coltello e passeggeri che si nascondevano nei bagni per sfuggire all'aggressione a bordo del treno. Uno dei passeggeri ha detto che "c'era sangue ovunque" e che "alcune persone venivano calpestate" mentre cercavano di fuggire.