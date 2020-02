Gb, nuova immigrazione dopo la Brexit: stretta sui visti di lavoro per baristi e camerieri

Il nuovo sistema per l'immigrazione in Gran Bretagna dopo la Brexit punta a tener fuori dal Paese i "lavoratori poco qualificati" e intende privilegiare le "menti brillanti". In particolare, verranno attribuiti dei punti in base alle competenze linguistiche, alle qualifiche e ai livelli salariali di ciascun lavoratore. I visti di lavoro, dunque, non saranno più accordati a coloro che non ottengono punti sufficienti (per ora la soglia fissata è di 70 punti).