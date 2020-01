Gb, è l'ora della Brexit: attesa per il discorso di Boris Johnson

A mezzanotte (l'una di notte in Italia), la Gran Bretagna saluta l'Ue chiudendo una pagina di storia durata quasi mezzo secolo, dal 1973 a oggi, Un addio tra i festeggiamenti colorati, ma non proprio oceanici del popolo euroscettico, le recriminazioni di gruppi ancor più sparpagliati d'irriducibili del fronte pro Remain e il rammarico di molti: nel Regno come in altri Paesi, Italia compresa. Attesa per il discorso di Boris Johnson.