Gb, media: "Un neonazista lavorava come guida a Buckingham Palace"

Anche dal governo britannico sono arrivate reazioni: il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha richiesto l'apertura di un'indagine per chiarire i passaggi che hanno consentito l'assunzione e l'operatività del giovane all'interno del sito reale. Dopo l'uscita dal suo incarico, avvenuta poco più di dodici mesi fa, Gravill ha continuato a muoversi negli ambienti dell'estremismo. In particolare, ha guidato una delegazione del gruppo Vanguard Britannica in un viaggio negli Stati Uniti, con l'obiettivo di consolidare contatti e relazioni con realtà suprematiste attive oltreoceano.