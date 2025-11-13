Logo Tgcom24
Mondo
ricopriva un incarico di fiducia

Gb, media: "Un neonazista lavorava come guida a Buckingham Palace"

L'inchiesta dell'emittente Itv porta alla luce il percorso del 26enne, impegnato parallelamente nella gestione di iniziative legate all'estremismo 

13 Nov 2025 - 20:05
© Da video

© Da video

Un neonazista noto negli ambienti del suprematismo bianco, il 26enne Matthew Gravill, ha lavorato fino all'anno scorso come guida turistica a Buckingham Palace. Lo ha rivelato l'emittente britannica Itv facendo emergere dubbi sul modo in cui viene controllato il personale all'interno delle residenze reali. In questo caso, Gravill non era un dipendente della corte ma del Royal Collection Trust, che gestisce il patrimonio artistico della famiglia reale. Come è emerso dal servizio di Itv, il 26enne ricopriva un incarico di fiducia dietro i cancelli di Palazzo, accompagnando i visitatori nei tour fra le sale simbolo della monarchia. 

La risposta di Buckingham Palace

 Parallelamente all'attività svolta tra le mura della residenza, il giovane era impegnato nell'organizzazione di un network internazionale legato all'estremismo di matrice suprematista. Buckingham Palace ha espresso riconoscenza verso l'emittente per aver portato all'attenzione pubblica la vicenda affermando, attraverso un portavoce, che la casa reale considera "tutte queste questioni molto seriamente".

L'intervento del governo britannico

 Anche dal governo britannico sono arrivate reazioni: il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha richiesto l'apertura di un'indagine per chiarire i passaggi che hanno consentito l'assunzione e l'operatività del giovane all'interno del sito reale. Dopo l'uscita dal suo incarico, avvenuta poco più di dodici mesi fa, Gravill ha continuato a muoversi negli ambienti dell'estremismo. In particolare, ha guidato una delegazione del gruppo Vanguard Britannica in un viaggio negli Stati Uniti, con l'obiettivo di consolidare contatti e relazioni con realtà suprematiste attive oltreoceano.

