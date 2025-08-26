Nenonazista tedesco diventa trans per scontare la pena in un carcere femminile

Condannata a un anno e sei mesi di reclusione senza condizionale per istigazione all'odio, diffamazione e ingiurie, Liebich era stata giudicata nel luglio 2023 dal tribunale di Halle, quando risultava ancora legalmente uomo. Sia il ricorso in appello che la revisione sono stati respinti: la sentenza è definitiva. La Procura di Halle ha disposto l'esecuzione della pena in Sassonia, in base al domicilio di Liebich.