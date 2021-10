Gb, la regina Elisabetta a riposo per almeno altre due settimane

Afp

La regina Elisabetta, 95 anni, dovrà restare a riposo per almeno altre due settimane su raccomandazione dei suoi medici. Lo ha reso noto Buckingham Palace precisando che la sovrana, costretta a riguardarsi nel castello di Windsor già da una decina di giorni durante i quali ha trascorso anche 24 ore in ospedale per imprecisati accertamenti, non potrà partecipare in questo periodo a impegni che comportino viaggi o spostamenti.