Gb, insultò il royal baby: lo speaker radio Danny Baker rischia un processo per razzismo

Nuovi guai per Danny Baker, lo speaker radiofonico licenziato in tronco dalla Bbc per aver apostrofato con termini razzisti il royal baby Archie. Per Baker si profila un'indagine e, non è escluso, un'incriminazione per razzismo. A nulla sono valse le scuse dell'anchorman, che aveva definito il suo tweet di scherno al neonato "idiota e stupido".