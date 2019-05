Gb, infermiera licenziata per eccesso di fervore religioso fa causa e perde

La donna, 50 anni, originaria della Sierra Leone, lavorava all'ospedale di Dartford, nel Kent. E dal procedimento giudiziario è emerso che all'epoca dei fatti, nel 2016, parlò con diversi malati della sua fede, cercando di trasmettere loro il suo "fervore" religioso.



Uno sketch alla "Monty Python" - La sentenza dei giudici spiega che il dipartimento reclami dell'ospedale riporta per quel periodo diverse rimostranze da parte dei pazienti relative agli inviti della donna a cantare con lei il salmo "Il Signore è il mio pastore", alle sue esortazioni a leggere la bibbia per guarire dal cancro. In particolare, un malato aveva paragonato quanto gli era accaduto con la Kuteh a una sorta di "sketch da Monty Python", nel quale la donna lo incoraggiava proprio a cantare insieme a lei il Salmo 23.



Eccessivo fervore religioso in corsia - I documenti raccolti dalla Corte parlano poi di una serie di altri incidenti: in un'occasione la Kuteh disse a un malato di tumore all'intestino "che se avesse pregato Dio avrebbe avuto più chance di sopravvivere". Un altro paziente raccontò che l'infermiera "passava più tempo a parlare di religione che a fare il suo lavoro" e un altro ancora disse che non voleva vedere la Kuteh perché "non aveva voglia di pregare". La donna venne sospesa dal suo incarico nel giugno 2016 e licenziata per comportamento inappropriato ad agosto. Lo stesso anno l'infermiera fece ricorso a un giudice del lavoro. Dopo una serie di battaglie legali, i giudici britannici hanno stabilito dunque che il licenziamento, assolutamente legale, è dovuto proprio a un "esagerato fervore religioso".