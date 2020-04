Coronavirus Gb, infermiera incinta muore: i medici salvano la figlia

Una giovane infermiera di 28 anni incinta è morta a causa del coronavirus. Fortunatamente, i medici sono riusciti a salvare la bambina che portava in grembo tramite un taglio cesareo praticato d'urgenza prima del decesso. E' accaduto nel Regno Unito. Le condizioni di salute della giovane, Mary Agyeiwaa Agyapong, erano improvvisamente precipitate alla vigilia di Pasqua, una settimana dopo essere stata ricoverata per Covid-19 nell'ospedale dove lavorava da cinque anni, il Luton and Dunstable University Hospital.