Gb, il sindaco Khan a Trump: sei il volto dell'ultradestra mondiale

Sadiq Khan controreplica a Donald Trump e lo bolla come "il poster boy", il modello, dell'estrema destra mondiale e di leader dalla visione politica "ripugnante" in Paesi come "l'Ungheria, l'Italia o la Francia". Il sindaco laburista di Londra, figlio d'immigrati pachistani, coglie l'occasione di un'intervista alla Bbc per rilanciare la polemica con il presidente americano, in queste ore in visita in Gran Bretagna.