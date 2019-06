Trump in Gran Bretagna, scoppiano le proteste: vola il presidente-pupazzo

Il centro di Londra diventa teatro di protesta contro Donald Trump e le sue politiche, nella seconda giornata della visita di Stato del presidente americano in Gran Bretagna. I manifestanti hanno affollato la Parliament Square di fronte a Westminster, dove ha preso quota il pupazzo gonfiabile realizzato in occasione di una precedente missione di lavoro del tycoon, un anno fa, come strumento per irriderlo nei panni di lattante capriccioso. In Trafalgar Square è stato montato un altro grande "pseudo-Trump": stavolta in veste di mega robot spara-insulti seduto su un water dorato.