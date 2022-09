Gb, i medici della regina Elisabetta: preoccupati per la sua salute | Il principe Carlo a Balmoral con Camilla

Lo riferisce il Palazzo reale. La monarca britannica, ha reso noto Buckingham Palace, è sotto controllo medico a Balmoral. Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese con la consorte Camilla. Lo riportano i media, precisando che anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è partito da Londra per raggiungere la Scozia.

La sovrana, mostratasi in pubblico

in piedi ma fragile

due giorni fa per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta mercoledì a rinunciare a una riunione virtuale.

"Dopo ulteriori valutazioni condotte giovedì mattina, i medici della regina si sono preoccupati per la salute di sua Maestà e le hanno raccomandato di

rimanere sotto monitoraggio

", si legge nella nota, specificando che la sovrana resterà a Balmoral e che i suoi familiari più stretti, a partire evidentemente dall'erede al trono Carlo, sono stati informati.

Truss: "Tutto il Paese è preoccupato per la salute della regina"

- "Tutto il Paese preoccupato" per le notizie sullo stato di salute della regina Elisabetta II. Lo ha detto la neo primo ministro britannica Liz Truss. "L'intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace" sulle condizioni di Elisabetta II, ha dichiarato Truss. "I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento", ha aggiunto. Toni analoghi dal presidente della Camera dei Comuni, Lyndsay Hoyle, che ha detto in aula di essere "certo di esprimere i voti di tutto il Paese" nel manifestare l'auspicio che la sovrana possa riprendersi.