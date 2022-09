Gb, giocatore di rugby rompe con la ragazza...lei diventa milionaria poco dopo

La storia

storia scolastica

adolescenziale

Daniel White

- "Era una. Avevamo interessi e amici diversi, non poteva stare in piedi"., che ora ha 27 anni, aveva deciso così di troncare la relazione con Courtney Davis. I due erano fidanzati sin dall'infanzia, dopo gli studi superiori alla Monmouth Comprehensive School avevano finalmente deciso di andare a vivere insieme, da lì i primi problemi.

La vincita

61 milioni di sterline

70 milioni di euro

12 milioni di sterline

- "Quanto hai pianto quando l'hai scoperto, amico?" Daniel confessa che dopo la notizia della vincita di Courtney è stato vittima di insulti e scherno da parte dei suoi amici. La famiglia della sua ex ragazza, infatti, pochi mesi dopo la loro rottura, aveva acquistato un biglietto della lotteria Euromillions. La cifra è stratosferica:, circa. La somma venne divisa tra tutti i componenti della famiglia, tra cui ovviamente Courtney ma anche il fidanzato di Stephanie, sua sorella, che ricevette la modica cifra di. Nessun regalo per gli ex.

Daniel si definisce contento per la fortuna della sua ex ma ammette che: “Mi sono messo le mani tra i capelli. Sono felice per lei e per la sua famiglia, ma ovviamente sento che avrei potuto essere anche io parte di quella vincita”. Una rottura, insomma, veramente cara.