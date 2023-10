Gb, forte esplosione a Oxford: fulmine colpisce serbatoio di gas, palla di fuoco nei cieli

Attimi di paura in serata nei pressi di Oxford, in Gran Bretagna, dopo che diversi utenti hanno segnalato una forte esplosione con conseguente palla di fuoco che ha illuminato per diversi minuti il cielo sopra la cittadina inglese.

Sui social sono circolate fin da subito diverse immagini e alcuni filmati davvero impressionanti. A causare l'esplosione e il seguente incendio, come spiegato dalla polizia dell'Oxfordshire, è stato un fulmine che ha colpito un serbatoio di stoccaggio di gas all'interno di un impianto che trasforma rifiuti in biogas.