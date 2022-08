Gb, ennesimo no per i genitori del 12enne in coma: il giudice nega il trasferimento di Archie in un hospice

Il giudice incaricato di pronunciarsi sul trasferimento in un hospice ha accolto il parere ancora una volta contrario dei sanitari, stando ai quali qualunque trasbordo - anche breve - avrebbe comportato "rischi significativi" di un decesso fuori controllo di Archie, dato le sue condizioni "non stabili", e non sarebbe stato "nel suo miglior interesse". In teoria, comunque i genitori possono tentare ancora la strada dell'istanza di un ulteriore appello su questo specifico punto.