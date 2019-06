Gb, donna incinta e ventenne accoltellati a morte a Londra: un arresto

Ancora sangue alla periferia di Londra, dove una donna 26enne incinta di otto mesi e un ragazzo sulla ventina sono stati accoltellati a morte. I paramedici sono riusciti a salvare il bebè della giovane, che però versa in condizioni critiche in ospedale. Il ragazzo è stato trovato in una strada di East Ham, un quartiere est della capitale inglese, ed è morto sul posto. La polizia ha arrestato un uomo di 37 anni sospettato dell'omicidio.