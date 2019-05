Londra violenta, accoltellato a morte un altro giovanissimo

A poca distanza è stato poi individuato un secondo ragazzo, di 16 anni, ferito da fendenti di coltello, che è stato ricoverato e se la dovrebbe cavare. Il contesto fa pensare a uno scontro fra baby gang, comunque le indagini sono in corso.



Le autorità britanniche hanno riconosciuto di recente come un'emergenza nazionale l'impennata degli ultimi anni di omicidi e attacchi all'arma bianca a Londra e in altre aree urbane del Regno: concentrate soprattutto nelle periferie, fra i più giovani e fra le minoranze. Un fenomeno che ha alimentato anche polemiche politiche contro i governi Tory, per i tagli del numero degli agenti legati alle politiche d'austerità.