Gb, documenti segreti del governo ritrovati alla fermata dell'autobus

La missione della Hms Defender - Nei documenti si legge della valutazione riguardante la possibile reazione del Cremlino al passaggio del cacciatorpediniere nelle acque al largo della Crimea. Le informazioni recuperate di fatto confermano le intenzioni del governo inglese di voler dimostrare sostegno all'Ucraina, a cui la Russia sottrasse la regione nel 2014.

La posizione inglese in Afghanistan - All'interno del plico anche un documento contrassegnato come "Secret Uk Eyes Only" - una classificazione elevata di segretezza - che delinea una serie di azioni possibili da parte del Regno Unito in Afghanistan dopo la fine dell'operazione NATO Resolut Support. In particolare, le forze militari di Londra starebbero valutando se restare nell'area anche dopo il ritiro dell'esercito statunitense.