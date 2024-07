Gb, chiatta per migranti verrà chiusa a gennaio

In Gb la Bibby Stockholm, la controversa chiatta nel sud dell'Inghilterra utilizzata per accogliere i richiedenti asilo, verrà chiusa nel gennaio 2025. Attualmente sono 400 i migranti ospiti della struttura ormeggiata nel Dorset. Lo riporta il Guardian. Il ministero dell'Interno ha annunciato che la fine dell'uso del Bibby Stockholm rientrava in un taglio previsto di 7,7 miliardi di sterline nei prossimi 10 anni sui costi del sistema di accoglienza.