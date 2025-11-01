Gb, diversi accoltellati su un treno nel Cambridgeshire: due arresti | Starmer: "Fatto terribile"

In Gran Bretagna "diverse persone" sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire. L'allarme è scattato alle 19:39, quando la British Transport Police ha ricevuto la segnalazione di un'aggressione a bordo di un convoglio diretto verso Huntingdon. Sul posto sono intervenuti oltre trenta agenti, compresi reparti armati, e numerosi mezzi di soccorso. Due persone sono state arrestate. Le autorità parlano di "diversi feriti", ma al momento non sono stati diffusi né il numero preciso dei passeggeri coinvolti né la gravità delle loro condizioni. L'episodio ha portato alla chiusura temporanea della linea ferroviaria principale tra Stevenage e Peterborough e alla sospensione dei collegamenti per l'intera serata.