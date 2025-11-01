Gb, diversi accoltellati su un treno nel Cambridgeshire: due arresti | Starmer: "Fatto terribile"

Il convoglio era diretto a Huntingdon. Sul posto decine di agenti armati e servizi di emergenza: traffico ferroviario sospeso e indagini in corso
In Gran Bretagna "diverse persone" sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire. L'allarme è scattato alle 19:39, quando la British Transport Police ha ricevuto la segnalazione di un'aggressione a bordo di un convoglio diretto verso Huntingdon. Sul posto sono intervenuti oltre trenta agenti, compresi reparti armati, e numerosi mezzi di soccorso. Due persone sono state arrestate. Le autorità parlano di "diversi feriti", ma al momento non sono stati diffusi né il numero preciso dei passeggeri coinvolti né la gravità delle loro condizioni. L'episodio ha portato alla chiusura temporanea della linea ferroviaria principale tra Stevenage e Peterborough e alla sospensione dei collegamenti per l'intera serata.
"Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nell'area dovrebbe seguire i consigli della polizia". Lo ha scritto il primo ministro Keir Starmer su X.
Il presidente dei Tory, Kevin Hollinrake, ha definito "terrificanti" le scene a Huntingdon dove ci sono stati aggressioni con il coltello su un treno, esprimendo vicinanza alle vittime e agli operatori dei servizi d'emergenza impegnati sul posto. Il segretario ombra per l'Interno, Chris Philp, ha parlato di un "brutale attacco di massa" e ha sottolineato che polizia e governo dovrebbero fornire al più presto aggiornamenti su quanto accaduto e sugli arresti effettuati.