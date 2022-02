Gb, a dura prova i timpani degli abitanti di Halifax: "Da due anni un ronzio continuo ci fa impazzire"

Come la centrifuga di una lavatrice.

Come un aspirapolvere sempre acceso. Come un ronzio ininterrotto. Gli abitanti di Halifax, della contea del West Yorkshire, in Gran Bretagna, da due anni sono sottoposti a un rumore di sottofondo che mette a dura prova timpani e stabilità mentale, di giorno e di notte. E le hanno provate tutte: prima hanno fondato un gruppo Facebook, poi raccolto firme, fatto appello alla Bbc. Ma il fastidio resta un mistero. E non rimane che scrivere a Boris Johnson per risolvere il problema "acustico".