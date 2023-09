Gb, 83enne lascia il toyboy: "Meglio il gatto che un narcisista" | Lui attacca: "Usato come schiavo sessuale"

Tibbs, di lui; almeno non si lamenta". Fu così che a giugno l'83enne Iris Jones da Sand Bay, nel North Somerset, in Gran Bretagna, mise ufficialmente fine alla storia d'amore con l'egiziano Mohamed Ahmed Ibriham , oggi 38enne. I due, conosciutisi nel 2019 tramite Facebook, erano riusciti a sposarsi, dopo varie peripezie burocratiche, sono nel 2021. La coppia era diventata nota sui media britannici dopo l'apparizione di lei al programma televisivo inglese "The Morning". Ma ora, a distanza di mesi, dai due volano stracci. Sul Daily Star Mohamed lancia nuove accuse: "Mi ha usato come schiavo sessuale", mentre Iris su Facebook svela la sua verità: "Mi ha portato via migliaia di sterline, voleva solo la mia eredità".

Gb, volano stracci tra 83enne e il suo toyboy Pesanti le accuse che nelle ultime settimane Iris Jones e Mohamed Ibrahim si sono reciprocamente lanciati sui media locali britannici e sui social media. Esattamente dove tutto era sbocciato.



"Il 25 giugno 2019 ho ricevuto un messaggio da Mohamed e siamo diventati amici su Messenger. Sembrava un bravo ragazzo e fin dall'inizio mi raccontò che era stato costretto a sposarsi ed erano nati quattro figli. Stava attraversando un divorzio e sentiva che ero una persona che poteva capirlo e con cui poteva parlare", scoccò così la scintilla tra i due, nonostante i 46 anni di differenza: lei in Gran Bretagna, lui al Cairo.

Con il passare del tempo, Iris Jones, che ricostruisce tutta la vicenda in un lungo post, e superato il lockdown si arriva alle nozze, nel 2021. Nel frattempo erano stati numerosi i viaggi in Egitto dell'ultraottantenne e migliaia le sterline devolute a favore del futuro marito per pagare i suoi debiti. Inoltre, lui, stando al racconto, non avrebbe smesso di chiedere soldi anche dopo il matrimonio e il trasferimento a casa di lei.

Niente più soldi, Mohamed - a un certo punto sbottò Iris. - Se domani muoio, non avrò abbastanza per seppellirmi". Ma, a quel punto, racconta l'83enne, "il nostro matrimonio ha iniziato a deteriorarsi. Molte, molte liti sempre più tossiche e lui era diventato verbalmente offensivo. Sapeva che non avrebbe ereditato la mia proprietà e questo lo infastidiva enormemente. Forse era per questo che mi aveva sposato".



"Dal comportamento di Mohamed - conclude Iris nel suo sfogo - ho capito che mostrava molti tratti del narcisismo. Ho studiato a fondo questa condizione, poiché volevo salvare il mio matrimonio, ma Mohamed non ha voluto ascoltare. Lui aveva sempre ragione, io avevo sempre torto. Il 13 giugno di quest'anno, dopo un altro litigio al vetriolo, gli ho detto di andare. È stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere, poiché il mio amore per Mohamed era genuino, ma era inutile fingere che le cose sarebbero migliorate. Ho lasciato la testa comandare il mio cuore".



Ma il chiarimento di Iris è arrivato dopo l'ultimo attacco del 38enne. "Ho il cuore spezzato, mi ha usato come schiavo sessuale", ha dichiarato l'uomo al Daily Star. Aggiungendo: "Lei si è sempre vantata con tutti, anche con i media, di essere ancora attiva sessualmente e, in effetti, avevamo rapporti quasi tutti i giorni. Poi tre mesi fa Iris mi ha buttato fuori di casa, ufficialmente perché il suo gatto mi odiava".

"Mi ha usato solo per divertirsi sotto le lenzuola. E ha distrutto la mia reputazione. Adesso nel mondo mi vedono tutti come un toyboy, ma ho dei sentimenti e ci credevo veramente in questa relazione. Per lei invece sono sempre stato un oggetto", avrebbe ancora detto Mohamed con le lacrime agli occhi.