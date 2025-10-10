Gaza, Tajani: "Nobel a Trump non è scandaloso, risultati ci sono"

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani non è "scandaloso" pensare di conferire il Nobel per la Pace a Donald Trump. Lo ha detto l'esponente di Forza Italia parlando a "Mattino Cinque". "Perché scandaloso? - ha detto rispondendo a una domanda - Io credo che abbiano già deciso prima a chi darlo. Oggi lo sapremo. Ma i risultati ci sono. Può stare più o meno simpatico Trump, si può essere più o meno d'accordo con le sue politiche, però è oggettivo che abbia lavorato ottenendo un risultato positivo".