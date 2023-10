Gaza, quell'allarme che arriva dalla Scozia: "In un edificio solo sei bottiglie d'acqua per cento persone"

Drammatica penuria di scorte d'acqua a Gaza.

"Ci sono cento persone in un edificio con solo sei bottiglie, incluso un bebè di due mesi". È la denuncia di Humza Yousaf, capo del governo locale della Scozia, sul destino dei genitori di sua moglie intrappolati nella Striscia di Gaza nel pieno della rappresaglia militare condotta da Israele in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre. La loro condizione è degna di "una tortura", ha detto il primo ministro di Edimburgo e leader dello Scottish National Party (Snp), che ha radici familiari pachistane e la cui consorte è d'origine palestinese. I suoceri dell'esponente politico erano nella Striscia in visita a dei parenti, quando è riesploso il conflitto che li ha bloccati.