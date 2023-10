Gaza, obitori al collasso: per i cadaveri vengono usate le celle frigorifere dei furgoncini dei gelati

Medici e volontari utilizzano i mezzi come celle frigorifere per adagiare i corpi avvolti nei lenzuoli bianchi. Onu: "Non ci sono abbastanza sacchi per i morti"

Sui social circolano foto e video di medici e volontari che utilizzano questi mezzi in cui vi adagiano i corpi, avvolti in lenzuoli bianchi. L'ultimo bilancio parla di 2.750 vittime nella Striscia di Gaza.

A causa della guerra tra Hamas e Israele , a Gaza gli obitori degli ospedali sono al collasso : per questo vengono utilizzate le celle frigorifere dei furgoncini dei gelati per preservare i cadaveri delle vittime palestinesi dei bombardamenti israeliani.

Un medico: Siamo al collasso" "Gli obitori degli ospedali sono piccoli e non possono ospitare tutti i cadaveri di questi giorni - spiega un medico di fronte a uno dei furgoncini -, per questo siamo costretti a utilizzare i freezer dei furgoncini dei gelati o del cibo delle aziende della zona per poter conservare i cadaveri. Siamo completamente al collasso", aggiunge.

Fossa comune Il bilancio delle vittime, dice il ministero della Sanità "è ancora provvisorio" perché ci sono "numerosi morti e feriti sotto le macerie e non ci sono modi per recuperarli". Le autorità della Striscia di Gaza hanno dichiarato ad "Al Mamlaka" di aver sepolto 100 cadaveri in una fossa comune. Molti corpi non sono stati identificati, proprio a causa del sovraffollamento degli obitori della regione.

Onu: "Non ci sono abbastanza sacchi per i morti a Gaza" Non ci sono solo gli obitori al collasso. "Non ci sono abbastanza sacchi per i morti a Gaza", come riporta l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nel suo ultimo report sulla situazione della Striscia e in Cisgiordania. Per il quinto giorno consecutivo, "Gaza è rimasta senza elettricità, portando sull'orlo del collasso i servizi vitali, compresi quelli sanitari, idrici e igienici, e aggravando l'insicurezza alimentare". L'Onu ricorda poi che la popolazione di Gaza ha "un accesso fortemente limitato all'acqua potabile".

