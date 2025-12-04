Gaza, Netanyahu: "Hamas ha violato il cessate il fuoco, risponderemo"

Netanyahu accusa Hamas di aver "violato il cessate il fuoco" e attacca: "Risponderemo". Intanto i "reperti" umani consegnati lunedì dal gruppo fondamentalista islamico a Israele per essere analizzati non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro israeliano, aggiungendo che le famiglie sono state aggiornate. La fazione palestinese deve ancora restituire i corpi dell'israeliano Ran Gvili e del thailandese Sudthisak Rinthalak. "Gli sforzi per il loro rientro non cesseranno fino al completamento della missione, per garantire loro una degna sepoltura in patria", conclude l'ufficio del premier. Intanto il Papa, nella sua visita in Libano ha lanciato un appello affinché Hezbollah e le controparti "fermino la violenza e lascino le armi per aprire il tavolo del dialogo". Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel colloquio, i due leader hanno sottolineato l'importanza e l'impegno a disarmare Hamas e a smilitarizzare la Striscia di Gaza, oltre a discutere l'ampliamento degli accordi di pace.