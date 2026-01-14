Gaza, Witkoff lancia la Fase Due del piano di pace

Il prossimo passo ora è la costituzione del Board of Peace, composto da circa 12 membri e chiamato a dare indicazioni di alto livello su Gaza. Per il Wall Street Journal a tenere i rapporti tra il Board e il comitato palestinese sarà Nickolay Mladenov, ex inviato Onu per la pace in Medio Oriente ed ex ministro degli Esteri bulgaro. Ma secondo il Financial Times gli Stati Uniti vogliono anche l'istituzione di un comitato esecutivo del "consiglio", di cui faranno parte, si legge, Steve Witkoff e Jared Kushner.