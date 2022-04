Gas russo, Maurizio Belpietro: "Pagarlo in rubli significherebbe finanziare la guerra"

"Il problema è che noi non siamo autosufficienti,

non siamo in grado di fare a meno del gas russo

Mattino Cinque

Maurizio Belpietro

La minaccia di Putin è molto chiara: lui chiede di pagare il gas in rubli

". A parlare a "" è, il direttore del quotidiano La Verità. Secondo il giornalista: ", questo significa aggirare le sanzioni e ottenere un modo per sostenere l'economia russa, a questo punto però noi finanzieremmo la guerra".

"Finora abbiamo sempre pagato la

Gazprom

Putin

, l'azienda russa che fornisce il gas, presso la banca lussemburghese. Oggi, però - considera il giornalista - non sarebbe più così la pagheremmo a Mosca e questo significa chericeverebbe quei finanziamenti sotto il suo controllo, trasferirebbe il denaro da un conto in euro a quello in rubli", conclude.