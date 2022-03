Francia e Germania "si preparano" al taglio del gas russo

Francia e Germania "si preparano" nel caso in cui la Russia dovesse bloccare le forniture di gas.

Lo rende noto il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire in conferenza stampa con il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck. "Potrebbe esserci una situazione in cui domani, in circostanze particolari, non ci sarà più il gas russo. Sta a noi preparare questi scenari e ci stiamo preparando", ha precisato.