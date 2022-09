Gas, Berlino frena sul price cap: "In questo momento non è corretto"

"Un tetto al prezzo del gas in questo momento non è corretto".

Lo ha detto il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck arrivando alla riunione straordinaria dei ministri dell'Energia europei. "L'importante è trovare un meccanismo di mercato per ridurre i prezzi - ha spiegato - in modo che le energie a basso costo non siano impattate dalla corsa del gas". Il governo tedesco, ha aggiunto, "è favorevole al disaccoppiamento dei prezzi dell'elettricità da quelli del gas senza distruggere i meccanismi di mercato".