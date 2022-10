Gambia, allarme Oms: quattro sciroppi per la tosse potrebbero aver causato la morte di 66 bambini

La morte di 66 bambini nello stato africano del Gambia potrebbe essere stata causata da quattro sciroppi per tosse e raffreddore di produzione indiana.

A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i farmaci in questione si chiamano: Promethazine Oral Solution , Kofexmalin Baby Cough Syrup , Makoff Baby Cough Syrup e Magrip N Cold Syrup e sono prodotti dalla casa farmaceutica Maiden Pharmaceuticals Limited . Secondo il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus : “I prodotti contaminati sono stati finora rilevati solo in Gambia ma potrebbero essere stati distribuiti in altri Paesi. L'Oms raccomanda a tutti i Paesi di rilevare e rimuovere questi prodotti dalla circolazione per prevenire ulteriori danni ai pazienti”.