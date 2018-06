G7, spiragli verso comunicato congiunto | Trump: "Da Kim in missione di pace"

G7, i grandi del mondo a confronto per trovare un accordo Ansa 1 di 25 Ansa 2 di 25 Ansa 3 di 25 Ansa 4 di 25 Ansa 5 di 25 Ansa 6 di 25 Ansa 7 di 25 Ansa 8 di 25 Ansa 9 di 25 Ansa 10 di 25 Ansa 11 di 25 Ansa 12 di 25 Ansa 13 di 25 Ansa 14 di 25 Ansa 15 di 25 Ansa 16 di 25 Ansa 17 di 25 Ansa 18 di 25 Ansa 19 di 25 Ansa 20 di 25 Ansa 21 di 25 Ansa 22 di 25 Ansa 23 di 25 Ansa 24 di 25 Ansa 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il primo a lasciare il G7 di Charlevoix, come annunciato, è stato il presidente Usa. Dopo aver partecipato alla prima sessione, dedicata all'eguaglianza di genere, Trump è ripartito per gli Stati Uniti, saltando così la discussione su ambiente e cambiamenti climatici. "Riportare la Russia nel G8 è nell'interesse di tutti", ha spiegato, sottolineando come non abbia senso che Mosca continui a restare fuori dal gruppo delle potenze mondiali. Trump è volato a Singapore per lo storico vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Una missione di pace", l'ha definita il presidente americano. "Sento che Kim vuole fare qualcosa di grandioso per il suo popolo e ora ha questa opportunità e sa che non ne avrà un'altra. E' una possibilità secca".



Trump: "Commercio sia libero da dazi, no a rappresaglie" - Sulla questione dazi, Trump ha spiegato che "il commercio dovrebbe essere libero da tariffe, barriere e sussidi", che però devono cadere per tutti. "Vogliamo un commercio equo, non possiamo più permetterci pratiche ingiuste che danneggiano gli Stati Uniti, è inaccettabile. Gli Usa sono stati trattati ingiustamente sul commercio: io non do la colpa agli altri, do la colpa ai nostri leader passati. Abbiamo perso 817 miliardi di dollari sul commercio, è ridicolo e inaccettabile". Poi il monito agli alleati del G7: "Se pensano a rappresaglie stanno compiendo un errore".