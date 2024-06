G7 in Puglia al via | Verso un accordo sui 60 miliardi all'Ucraina, usati i fondi russi, Meloni farà annuncio

Giorgia Meloni apre oggi a Borgo Egnazia il vertice del G7, momento centrale della presidenza italiana. In mattinata il premier accoglierà in Puglia i Grandi della Terra, poi il via ai lavori con il primo tavolo su Africa e clima. In ambito G7 sono stati fatti "buoni progressi" per raggiungere un accordo sull'uso dei "proventi" degli asset russi congelati per sostenere l'Ucraina. Lo ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. La presidenza italiana del vertice, ha detto Sullivan, sarà in grado di annunciare che c'è un "percorso per andare avanti" su questo tema. Intanto si lavora alla bozza finale: la richiesta alla Cina di smettere di sostenere la guerra della Russia contro l'Ucraina e quella ad Hamas di accettare l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza delineato dal presidente Joe Biden sarebbero i punti centrali. Ma la polemica tra le cancellerie è sul diritto all'aborto, scomparso - secondo fonti europee - nell'ultima bozza delle dichiarazioni finali. La precisazione di Roma: "Gli sherpa stanno ancora trattando".