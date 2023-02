G7, Giorgetti: "Sanzioni alla Russia efficaci se le applica anche il G20"

L'efficacia delle sanzioni alla Russia potrà essere adeguata "solo se saranno applicate, oltre che dai Paesi del G7, anche da quelli del G20".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine del G7 a Bangalore, in India, nella sessione dedicata al supporto all'Ucraina. "Se gli sforzi finora compiuti in questa direzione non hanno portato i risultati che ci si aspettava - ha spiegato -, è stato per questo motivo. Se i Paesi del G20 non applicano le sanzioni, la Russia aggira l'ostacolo".