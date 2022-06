G7, Draghi: eliminare per sempre la nostra dipendenza dall'energia russa

"Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che avevamo.

Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza della Russia". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento alla prima sessione di lavoro del G7. "Dobbiamo evitare gli errori commessi dopo la crisi del 2008: la crisi energetica non deve produrre un ritorno del populismo", ha aggiunto. Per Draghi mettere un tetto al prezzo dei combustibili fossili importati dalla Russia è un obiettivo geopolitico oltre che economico e sociale: "Dobbiamo mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, compensare le famiglie e le imprese in difficoltà, tassare le aziende che fanno profitti straordinari".