G20, via al vertice a Roma: accordo sul clima in bilico, Cina irremovibile

Ansa

Prende ufficialmente il via a Roma il G20. L'accordo sul clima, grande tema del vertice, appare in bilico per l'irremovibilità della Cina sui tempi per portare a zero le emissioni. Il 2050 è la data ultima per Europa e Stati Uniti, dieci anni più tardi per Pechino, Russia, India e Arabia Saudita. Alla vigilia del summit, Joe Biden ha incontrato Papa Francesco, Mario Draghi e Sergio Mattarella, rimarcando l'importanza della cooperazione Italia-Usa.