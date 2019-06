L'intenzione è quella di chiudere il G20 di Osaka con un documento simile a quello di Buenos Aires, che conteneva un paragrafo ad hoc per gli Stati Uniti. Questi ultimi hanno ribadito la loro contrarietà all'accordo di Parigi, al quale nel documento finale gli altri 19 leader confermeranno il sostegno.



Crescono le tensioni commerciali e geopolitiche - Il comunicato finale del G20 non sembra tuttavia testimoniare un clima di distensione. Nel testo si legge infatti che "le tensioni commerciali e geopolitiche si sono intensificate", sullo sfondo della disputa sui dazi tra Stati Uniti e Cina.



Gli Usa non inaugureranno nuovi dazi - Gli Stati Uniti non aggiungeranno nuovi dazi sulle importazioni del Made in China, in particolare sui 300 miliardi di dollari circa ventilati nelle ultime settimane dalla Casa Bianca. Trump, nelle battute introduttive del meeting, aveva detto di ritenere che Stati Uniti e Cina potrebbero dar vita a un'intesa "storica". Xi, invece, ha ricordato "la diplomazia del ping pong", all'origine della schiarita dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, e ha sottolineato che "la cooperazione e il dialogo sono migliori delle frizioni e dello scontro". La cooperazione è l'unica via per avere "benefici" utili a entrambe le parti.



Gli incontri del premier Conte - Il premier Giuseppe Conte ha avuto un lungo colloquio, a margine del G20, con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il presidente del Consiglio ha poi incontrato privatamente anche Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi.