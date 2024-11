G20 Rio, Meloni: "Italia aderisce convinta all'Alleanza contro la fame"

La sicurezza alimentare è stata una delle "sfide prioritarie" per la presidenza italiana del G7 che ha promosso l'Apulia Food Systems Iniziative, "un'iniziativa concreta a disposizione del G20" e che intende operare anche "in sinergia" con l'Alleanza globale contro la fame e la povertà, lanciata questa mattina dal presidente Lula e alla quale "l'Italia aderisce convintamente". È questo uno dei messaggi lanciati dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la prima sessione del G20 di Rio de Janeiro. Meloni ha però sottolineato che è "fondamentale" il ruolo della ricerca nella lotta alla fame ma non per produrre cibo in "laboratorio". Perché significa andare verso un mondo nel quale chi è ricco potrà mangiare cibo "naturale" e a chi è povero verrà destinato quello sintetico.