G20, Giorgetti: "Passi in avanti concreti per la realizzazione del Piano Mattei"

Le iniziative a sostegno dello sviluppo dell'Africa "sono pienamente in linea con l'iniziativa di punta del governo italiano, il Piano Mattei, per promuovere lo sviluppo economico e sociale nei paesi africani, rinnovando i partenariati basati sulla cooperazione tra pari interessi condivisi e benefici reciproci". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla sessione del G20, a Durban, dedicata all'Africa. "Concordiamo pienamente - ha aggiunto Giorgetti - sull'importanza di colmare il divario infrastrutturale di lunga data in tutto il continente, fondamentale per accrescere le opportunità di crescita e sviluppo occupazionale".