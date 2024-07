G20, Gentiloni: "Tassa ai miliardari difficile ma c'è un primo passo"

Il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, apre alla possibilità di una tassa ai miliardari. "Sulla proposta brasiliana per una tassa ai super-ricchi siamo tutti consapevoli che si tratta di una competenza dei singoli Paesi, difficile da superare con schemi globali, ma penso che le difficoltà non pregiudichino l'impegno comune". E aggiunge: "Nel documento delle conclusioni di questo G20 ci sarà una disponibilità comune a considerare i primi passi in questa direzione".