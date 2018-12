G20: accordo su commercio e migranti, ma sul clima resta il no degli Usa

Se i firmatari dell'accordo, che ha l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale, ne sottolineano il carattere "irreversibile", in un paragrafo distinto del comunicato finale gli Usa spiegano che respingono il testo ma dicono di essere impegnati a favore della "crescita economica, l'accesso all'energia e la sicurezza, utilizzando tutte le tecnologie e le risorse energetiche disponibili, proteggendo l'ambiente".



Commercio, nessuna condanna al protezionismo - Nel comunicato finale al termine dei due giorni di summit, gli Stati membri del G20 affermano che "prendono nota dei problemi commerciali attuali", ma si astengono da ogni condanna del protezionismo, vista la posizione in merito del presidente Usa Donald Trump. I Paesi del G20 si limitano a riconoscere il "contributo" del "sistema di commercio multilaterale", ma aggiungono che "non è all'altezza" per gli obiettivi di crescita e creazione di posti di lavoro.



Bene la crescita, ma emergono rischi - Sul fronte della crescita, il G20 sottolinea come "alcuni dei principali rischi, tra cui le vulnerabilità finanziarie, si sono in parte materializzati". Il comunicato continua dicendo: "Riaffermiamo il nostro impegno a utilizzare tutti gli strumenti politici per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva e per salvaguardare i rischi di ribasso, intensificando il dialogo e le azioni per rafforzare la fiducia".



Breve incontro Trump-Putin a margine del vertice - A margine del G20, Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto un breve colloquio, secondo quanto riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa russa Interfax. Rispondendo a una domanda in merito, la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha detto: "Come è tipico di eventi multilaterali, il presidente Trump e la First Lady hanno avuto una serie di conversazioni informali con leader mondiali alla cena, compreso il presidente Putin".