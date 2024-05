Londra, furti al British Museum: indaga anche l'Fbi negli Usa

Lo riporta la Bbc, secondo cui l'Fbi è entrata in azione, in parallelo con le investigazioni portate avanti nel Regno da Scotland Yard, sulla base del sospetto coinvolgimento di un qualche ricettatore attivo sul mercato illegale americano.

Tgcom24

La vicenda ha portato la scorsa estate alle dimissioni sia del direttore del museo Hartwig Fischer che del suo vice, Jonathan Williams e al licenziamento del curatore Peter Higgs. Il museo ha fatto causa a quest'ultimo, che avrebbe rubato migliaia di manufatti per metterli in vendita online. Tuttavia, non sono stati compiuti arresti.

Recuperati molti reperti Secondo il museo, sono scomparsi circa 1.500 reperti. Molti di essi, in maggioranza gemme e antichi gioielli, sono stati finora recuperati sull'isola o all'estero. Si è anche scoperto che alcuni sono stati trafugati e altri perduti. Fra gli oggetti ritrovati, rivela ancora l'emittente britannica, ce ne sono almeno 268 che risultano essere transitati fra le mani di un ricco collezionista (per ora anonimo) di Washington: oggetti alle cui ricerche l'Fbi sta collaborando già da alcuni mesi, a quanto s'intuisce, con l'obiettivo di provare a rintracciarli e a restituirli tutti.

