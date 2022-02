Fuggita dall'Ucraina con i due figli: "Arrivati in Italia con un pullman"

"Giovedì mattina mi sono svegliata dopo aver sentito le prime bombe, ho chiamato mia madre e i miei due figli e siamo scappati". A "Pomeriggio Cinque" Ivanna, 34 anni, racconta la sua fuga iniziata a poche ore dall'invasione russa in Ucraina, iniziata lo scorso febbraio. La donna è fuggita in pullman dall'Ucraina con i suoi due bambini, la madre Nadia e il compagno Domenico, per dirigersi a Pavia, città in cui aveva vissuto anni fa.

"L'unico posto che conoscevo era l'Italia - ha raccontato la donna - ma non è stato facile fare tutto così in fretta. Avevamo molti pensieri, non sapevamo quanto sarebbe stato lungo il viaggio o se avessero attaccato il pullman. Però abbiamo preso tutto quello che potevamo e siamo andati via".