Fu l'unica sopravvissuta nella strage della famiglia a Kiev: Sofia a Roma è tornata a camminare

Vitalii Sapylo (21 anni) - Comandante di carri armati ed ex difensore del Karpaty, è morto in battaglia vicino a Kyev. Lo ha reso noto la FifPro, la federazione internazionale dei calciatori professionisti.

Anastasiia Yalanskaya - Giornalista e attivista per i diritti umani. E' stata uccisa il 4 marzo dalle truppe russe mentre guidava sulle strade di Bucha. Morte anche due persone in auto con lei

Una riservista artigiana che collaborava con la Cna di Ancona, due giovani calciatori, un ex athleta di biathlon, due bambine delle elementari, un ex pilota tornato come volontario, un operatore tv ucciso da un bombardamento vicino alla torre televisiva di Kiev, una giovane giornalista e attivista per i diritti umani freddata mentre guidava un'auto a Bucha. Sono già tante le persone morte in Ucraina a causa dell'invasione della Russia.