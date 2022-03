02 marzo 2022 15:22

Dall'artigiana ai giovani calciatori, dal cameraman all'ex pilota "Lupo grigio": i morti per la guerra in Ucraina

Una riservista artigiana che collaborava con la Cna di Ancona, due giovani calciatori, un ex athleta di biathlon, due bambine delle elementari, un ex pilota tornato come volontario, un operatore tv ucciso da un bombardamento vicino alla torre televisiva di Kiev. Sono già tante le persone morte in Ucraina a causa dell'invasione della Russia.