Francia, primo giorno di scuola con il divieto dell'abaya: 67 studentesse rimandate a casa

Il nuovo regolamento

Come ha reso noto il ministro dell'istruzione Gabriel Attal, la maggior parte delle ragazze ha deciso di non indossare la tunica, mentre una minoranza di loro, soprattutto alunne più grandi frequentanti la scuola secondaria, hanno deciso di opporsi e difendere i valori della loro religione. Attal però confida che il nuovo divieto venga presto accettato da tutti: "Nei prossimi giorni dovranno tornare perché devono andare a scuola e allora vedremo se avranno rispettato il nuovo regolamento, altrimenti continueremo il dialogo con loro". Secondo il ministro, il valore della laicità "non sarebbe una costrizione", ma con l'abaya, o la sua versione maschile, non sarà comunque consentito entrare in classe. Si attende nei prossimi giorni la pronuncia del Consiglio di Stato riguardo al nuovo divieto dopo che l'associazione per i diritti dei musulmani ha presentato ricorso, considerando anche i tempi record in cui è stato introdotto il provvedimento.