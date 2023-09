Francia, Macron: "Giusto vietare la abaya nelle scuole"

In Francia il presidente Emmanuel Macron ha difeso il divieto di indossare nelle scuole la "abaya", abito lungo utilizzato da molte allieve musulmane.

Macron si è rallegrato per la "fermezza" del ministro dell'Educazione sull'argomento, invocando una stretta osservanza della laicità. "Dalla materna fino alla maturità - ha detto - la scuola è laica e non c'è posto per i segni religiosi".